Haberler » Güncel » Antarktika'da rekor sıcaklık değeri - Haber

Antarktika'da rekor sıcaklık değeri

Yaz mevsiminin yaşandığı Güney Yarım Küre'deki Antarktika'da, bugüne kadarki en yüksek sıcaklık değerinin ölçüldüğü bildirildi.

08.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:10Antarktika'da rekor sıcaklık değeri
Yaz mevsiminin yaşandığı Güney Yarım 'deki Antarktika'da, bugüne kadarki en yüksek sıcaklık değerinin ölçüldüğü bildirildi.
Dünya Meteoroloji Örgütünden (DMÖ) yapılan açıklamada, kıtanın kuzeybatısındaki 'e ait Esperanza Araştırma Üssü'nde hava sıcaklığının önceki gün 18,3 derece ölçüldüğü belirtildi.
Açıklamada, bunun Antarktika'da bugüne dek görülen en yüksek sıcaklık değeri olduğu kaydedildi.
Antartika'da bundan önce en yüksek sıcaklık değeri, Mart 2015'te 17,5 derece ölçülmüştü.
Kutup bölgeleri hızla ısınıyor
Bilim insanları, küresel ısınmanın, kutup bölgelerinin dünyanın geri kalanına göre daha hızlı ısınmasına yol açtığı konusunda uyarıyor.
DMÖ verilerine göre Esperanza üssünün bulunduğu, Güney Amerika kıtasının güney ucuna yakın Trinity Yarımadası'nda ortalama sıcaklık son 50 yılda 5,4 derece arttı.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) geçen yıl aralıkta yayımladığı raporda, Kuzey Kutup Dairesinin (Arktik) dünyanın geri kalanından iki kat hızlı ısındığını ortaya koymuştu.

Arjantin, Küre, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 14:08:24