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Antarktika'da rekor sıcaklık değeri

Yaz mevsiminin yaşandığı Güney Yarım Küre'deki Antarktika'da, geçen haftadan sonraki en yüksek sıcaklık değerinin ölçüldüğü bildirildi.

14.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:22Antarktika'da rekor sıcaklık değeri
Yaz mevsiminin yaşandığı Güney Yarım 'deki Antarktika'da, geçen haftadan sonraki en yüksek sıcaklık değerinin ölçüldüğü bildirildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, hükümetinin desteklediği "Terrantar" isimli proje kapsamında Antarktika'nın Seymour Adası'nda sıcaklığın 20,7 derece ölçüldüğü belirtildi.
Araştırmacı ve bilim adamı Carlos Schaefer, yaptığı açıklamada şimdiye kadar bölgede böyle bir sıcaklığa tanık olmadıklarını ifade etti.
Dünya Meteoroloji Örgütünün (DMÖ) ölçülen bu sıcaklığı henüz doğrulamadığı kaydedildi.
Kıtanın kuzeybatısındaki Arjantin'e ait Esperanza Araştırma Üssü'nde hava sıcaklığının geçen hafta 18,3 derece ölçüldüğü açıklanmıştı.
Bilim insanları, küresel ısınmanın, kutup bölgelerinin dünyanın geri kalanına göre daha hızlı ısınmasına yol açtığı konusunda uyarıyor.
DMÖ verilerine göre Esperanza üssünün bulunduğu, Güney Amerika kıtasının güney ucuna yakın Trinity Yarımadası'nda ortalama sıcaklık son 50 yılda 5,4 derece arttı.

The Guardian, Brezilya, Küre, Güncel

Kaynak: AA

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