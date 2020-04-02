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Antarktika'da Yağmur Ormanının Olduğu Ortaya Çıktı

Yaklaşık üç yıldır araştırma yapan bilim insanları, deniz tabanından aldıkları örneklerde Antarktika'da 90 milyon yıl önce yağmur ormanı bulunduğuna ilişkin kanıt elde etti.

02.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:50
Antarktika'da Yağmur Ormanının Olduğu Ortaya Çıktı
Yaklaşık üç yıldır araştırma yapan bilim insanları, deniz tabanından aldıkları örneklerde Antarktika'da 90 milyon yıl önce yağmur ormanı bulunduğuna ilişkin kanıt elde etti.

Antarktika'nın Pine Adası ve Thwaites Buzulu yakınlarında yaklaşık üç yıldır araştırma yapan bilim insanları, araştırma gemisinin sondaj makinesini kullanarak deniz tabanından örnekler aldı. Alınan örneklerin incelemesi sonucunda bir katmanın sıradışı renge sahip olduğu fark edildi.

Bilgisayarlı tomografi ile inceleme yapan bilim insanları, tortuda orman yaprağı, tohum, polen ve hatta ağaç kökünün saflığını korumuş örneklerine rastladı. İnce taneli killi ve alüvyonlu tortu örneğinin 90 milyon yaşında olduğunu belirtti.

Antarktika'da yağmur ormanı

Araştırmacı Tina van de Flierdt, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "90 milyon yaşındaki bu ormanın saklı kalması istisnai bir durum ancak açığa çıkardığı dünya çok daha şaşırtıcı. Karanlık aylar boyunca bile bataklıklı ılıman yağmur ormanları, Güney Kutbu'na yakın bir noktada yetişebilmiş. Bu beklediğimizden daha sıcak bir iklimi ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Böyle bir şey beklemediklerini belirten araştırma ekibi üyesi Johann Klages, bu ormanda dinazorlar da dahil olmak üzere çok sayıda hayvan türünün yaşamış olabileceğini belirtti. Klages, "Eğer dinozorlar olmasaydı daha şaşırtıcı olurdu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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