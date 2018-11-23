Antarktika'nın Buzulları Altında Jeotermal Işınım Kaynağı Bulundu

Uluslararası bir araştırma ekibinin Antarktika'nın doğusunda buz tabakalarının erimesine neden olabilecek, büyük bir jeotermal ışınım kaynağına rastladığı öğrenildi.Science Alert dergisinin haberine göre radarlı özel bir uçak kullanan uzmanlar, bu sayede 3 kilometre derinlikte buz kütlelerinin altında gelişen süreçleri ortaya çıkarmayı başardı. Yapılan analizin sonuçları, araştırılan bölgedeki buzun aşağıdan yukarıya doğru eridiğini, oluşan suyunda buzların altındaki göllere aktığını ortaya koydu.İngiliz Antarktika Araştırmaları Merkezi uzmanı Tom Jordan, yaptığı açıklamada bu sürecin muhtemelen binlerce ve hatta milyonlarca yıldır devam ettiğini ve buz örtüsünün değişimine etki etmediğini söyledi.Jordan, "Ancak gelecekte buzların altındaki su fazlası, bu bölgeyi iklim değişikliği gibi dış etkenlere karşı daha hassas hale getirebilir" uyarısında bulundu. Uzmanlar, buzların erimesine ayrıca yer kabuğundan püskürtülen radyoaktif kayaların ve sıcak su kaynaklarının da neden olduğu sonucuna vardı.