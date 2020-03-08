ANTARKTİKA'YA GİDEN BİLİM SEFERİ EKİBİ YURDA DÖNDÜ
ANTARKTİKA'YA GİDEN BİLİM SEFERİ EKİBİ YURDA DÖNDÜ(Ek görüntü)
08.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:31
ANTARKTİKA'YA GİDEN BİLİM SEFERİ EKİBİ YURDA DÖNDÜ(Ek görüntü)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANTARKTİKA'YA GİDEN BİLİM SEFERİ EKİBİ YURDA DÖNDÜ
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