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ANTBİRLİK 50 bin maske, 25 bin eldiven dağıttı

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) tarafından yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 50 bin maske, 20 bin eldiven dağıtıldı.

25.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:26
ANTBİRLİK 50 bin maske, 25 bin eldiven dağıttı
Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) tarafından yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 50 bin maske, 20 bin eldiven dağıtıldı.
ANTBİRLİK ve Serik Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle iki özel firmayla anlaşma yaparak 25 bin cerrahi maske, 25 bin tek kullanımlık eldiven tedarik ettiklerini bildirdi.
Maske ve eldivenleri Serik İlçe Meydanı'nda kurdukları stantta halka dağıttıklarını aktaran Yavuz, yoğun talep üzerine 25 bin maske daha sipariş ettiklerini belirtti.
Ayrıca Serik Kaymakamlığı olmak üzere emniyet, jandarma, kamu kurum müdürlükleri ile sivil toplum temsilciliklerine 5 bin maske ve eldiven dağıtıldığını ifade eden Yavuz, köylerde maske bulma imkanı olmayan vatandaşlar için de özel ekip kurularak, dağıtıma başlandığını kaydetti.
Kendilerine düşen görevi yerine getirmek için böyle bir çalışma yaptıklarını anlatan Yavuz, "Bu zorlu süreci halkımızın sabrı ve devletimizin gücüyle aşacağız. Halkımız evde kalsın biz her zaman onların ve devletimizin emrindeyiz. Halkımıza 'evde kal, çıkmaya mecbur kalırsan da maske tak' uyarısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Antalya, serik, Güncel

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