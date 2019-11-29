Haberler » Sinema » Antebellum Filmi - Haber

Antebellum Filmi

Antebellum filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Antebellum filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

29.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:58Antebellum Filmi
Yönetmenliğini ve senaristliğini Gerard Bush ve Christopher Renz ikilisinin üstlendiği film in başrollerinde Janelle Monáe, Eric Lange, Jena Malone, Jack Huston ve Kiersey Clemons yer alıyor.


Yönetmen:Gerard Bush, Christopher Renz
Senaryo:Gerard Bush, Christopher Renz
Oyuncular:Janelle Monáe, Eric Lange, Jena Malone, Jack Huston, Kiersey Clemons, Gabourey Sidibe, Marque Richardson, Tongayi Chirisa, Robert Aramayo, Lily Cowles, Caroline Cole, Lyle Brocato , Devyn A. Tyler, Hick Cheramie, Dayna Schaaf, Betsy Borrego, Chelsea Cierria Davis, T.C. Matherne, Choppy Guillotte, Christine Hernandez, Kaleb Naquin, Grace Junot, Todd Voltz, Kimani Bradley, London Boyce
Filmin Türü:Gerilim
Orijinal Adı:Antebellum
Yapımcı Firma:Bir Film
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:Bir Film
Vizyon Tarihi:01.05.2020

Antebellum Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Jena Malone, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu
15:05 OHAL sonrası yapılan bazı yasal düzenlemelere AYM "dur" dedi: Devlet memurluğunda güvenlik soruşturmasına iptal kararı
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
13:58 Antebellum Filmi
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
09:46 Charlie'nin Melekleri Altyazılı Fragman
06:45 29 Kasım 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:45 29 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:45 29 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı
29.11.2019 15:32:30