Antebellum Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Gerard Bush ve Christopher Renz ikilisinin üstlendiği film
in başrollerinde Janelle Monáe, Eric Lange, Jena Malone, Jack Huston ve Kiersey Clemons yer alıyor.Yönetmen:
Gerard Bush, Christopher RenzSenaryo:
Gerard Bush, Christopher RenzOyuncular:
Janelle Monáe, Eric Lange, Jena Malone, Jack Huston, Kiersey Clemons, Gabourey Sidibe, Marque Richardson, Tongayi Chirisa, Robert Aramayo, Lily Cowles, Caroline Cole, Lyle Brocato , Devyn A. Tyler, Hick Cheramie, Dayna Schaaf, Betsy Borrego, Chelsea Cierria Davis, T.C. Matherne, Choppy Guillotte, Christine Hernandez, Kaleb Naquin, Grace Junot, Todd Voltz, Kimani Bradley, London BoyceFilmin Türü:
GerilimOrijinal Adı:
AntebellumYapımcı Firma:
Bir FilmYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
01.05.2020 Antebellum Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.