Anten İçin Çıktığı Çatıdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum
'da, kar yağışı ve rüzgarın etkili olduğu saatlerde televizyon antenini düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Palandöken
ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi'nde akşam saatlerinde yeni aldığı evinin bulunduğu 5 katlı binanın çatısına çıkan 40 yaşındaki Ender Çelik, dengesini kaybederek düştü.
Düşmenin etkisiyle Çelik'in vücudunda kırıklar oluştu ve bilinç kaybı yaşandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Çelik'e burada ilk müdahaleyi yaptı.
Ekiplerce Atatürk Üniversitesi Yakutiye
Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayı haber alarak hastanenin Acil Servisine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.
Çelik'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Erzurum Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Erzurum
11 Aralık 2018 Salı 21:26