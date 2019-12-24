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Anten yüzünden çatıdan düştü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bozulan televizyon antenini tamir etmek isteyen bir kişi, çatının çökmesi üzerine dört metre yükseklikten binanın terasına düşerek yaralandı.

24.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:32 Anten yüzünden çatıdan düştü
'ın ilçesinde bozulan televizyon antenini tamir etmek isteyen bir kişi, çatının çökmesi üzerine dört metre yükseklikten binanın terasına düşerek yaralandı.

Olay, Nazilli Mahallesi Caddesi Numara 238'de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bozulan televizyon antenini düzeltmek için çatıya çıkan M.B., sac çatının kırılması üzerine binanın terasına düştü. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kilitli olan demir kapıyı kırmasının ardından, dört metre yükseklikten beton zemine düşen M.B ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AYDIN

Hürriyet, Nazilli, Karaçay, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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