Haberler » Güncel » Anten yüzünden çatıdan düştü - Haber

Anten yüzünden çatıdan düştü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bozulan televizyon antenini tamir etmek isteyen bir kişi, çatının çökmesi üzerine dört metre yükseklikten binanın terasına düşerek yaralandı.

24.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:35 Anten yüzünden çatıdan düştü
'ın ilçesinde bozulan televizyon antenini tamir etmek isteyen bir kişi, çatının çökmesi üzerine dört metre yükseklikten binanın terasına düşerek yaralandı.
Olay, Nazilli Mahallesi Caddesi Numara 238'de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bozulan televizyon antenini düzeltmek için çatıya çıkan M.B., sac çatının kırılması üzerine binanın terasına düştü. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kilitli olan demir kapıyı kırmasının ardından, dört metre yükseklikten beton zemine düşen M.B ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
(İHA)

Hürriyet, Nazilli, Karaçay, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:06   Batman'da bir çoban otlattığı hayvanlarının yanında ölü bulundu - Haber
19:06   Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi - Haber
19:05   Kuşadası'nda sağanak, denizin rengini değiştirdi - Haber
19:05   (YENİDEN)KAĞITHANE'DE KARISINI VURAN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU - Haber
19:04   4. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödülleri 15 Ocak'ta sahiplerini bulacak - Haber
18:08   Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:20   Sinan Aygün savcıya ifade verdi - Haber
24.12.2019 19:13:52