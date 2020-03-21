Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Anteni düzeltmeye çalışırken çatıdan düşüp, öldü - Haberler

Anteni düzeltmeye çalışırken çatıdan düşüp, öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşen Osman Cengiz (53) hayatını kaybetti.

21.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:04
Anteni düzeltmeye çalışırken çatıdan düşüp, öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşen Osman Cengiz (53) hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki evde meydana geldi. 4 katlı binanın çatısına, anteni düzeltmek için çıkan emlakçı Osman Cengiz (53), dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. Olayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Osman Cengiz kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Osman Cengiz, Salihli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilanço ağırlaşıyor! İtalya’da koronadan bir günde en fazla ölüm Haberler
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya'da koronadan bir günde en fazla ölüm
ABD’de koronavirüs vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Haberler
ABD'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Haberler
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı
Hastane, 21 yaşındaki hastanın koronadan öldüğü iddialarına yanıt verdi Haberler
Hastane, 21 yaşındaki hastanın koronadan öldüğü iddialarına yanıt verdi
Ankara’nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi Haberler
Ankara'nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi Haberler
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi
Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı Haberler
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

40 metrelik duvardan alt yola uçan sürücü kazayı ucuz atlattı - Haber PEGASUS'TAN, 65 YAŞ ÜSTÜ YOLCULARI İÇİN DUYURU - Haber Adapazarı Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı - Haber Ukrayna'da öksüren yolcuyu döverek minibüsten attılar - Haber Muğla'da kamyonetlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haber Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi - Haber Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı - Haber 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı - Haber Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading