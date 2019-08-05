Haberler» Güncel» Haber

Antep fıstığı hırsızlarına gözaltı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, fıstık bahçelerinden Antep fıstığı çaldığı belirlenen 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

05.08.2019 14:25 Antep fıstığı hırsızlarına gözaltı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, fıstık bahçelerinden Antep fıstığı çaldığı belirlenen 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antep fıstığı üretiminin yoğun olduğu Nizip, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerindeki hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Bahçelere girerek, ağaçlardaki fıstıkları çalanların bulunduğu 2 otomobili tespit eden ekipler, sürücüleri Turnalı Mahallesi kırsalında durdurdu. Ekiplerin araçlarda yaptığı aramada, çalındığı değerlendirilen 250 kilo Antep fıstığı ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü F.Ö. ile yanında bulunan M.Ö., S.Ö. ve M.Ö., gözaltına alınarak, sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Gaziantep, Jandarma, Nizip, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:12   Şahinbey Belediyesi kurban kesim yerlerini bayrama hazırlıyor
16:12   İzmir'de, sahte para operasyonu
16:11   Başkan Deniz'den çocuk cinayetine tepki
16:11   Güvenlik kamerasının karşısına geçip, intihar etti
16:11   Rusya'da cephanelik deposunda yangın sonrası patlamalar
16:10   Belediye personeline ilk yardım eğitimi
16:10   Bartın'da TOKİ konutlarının hak sahipleri kura ile belirlendi