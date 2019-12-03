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Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisi'nin inşaatında sona gelindi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisi'nin inşaatında son aşamaya gelindiğini, tesisi en kısa süre içinde hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.

03.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:12Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisi'nin inşaatında sona gelindi
Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisi'nin inşaatında son aşamaya gelindiğini, tesisi en kısa süre içinde hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.
GTB'den yapılan açıklamaya göre, Akıncı, Gaziantep- kara yolunda inşaat çalışmaları devam eden Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisi'nde incelemelerde bulundu.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akıncı, "Temelini, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin teşrifleriyle bu yıl mart ayında attığımız tesisin inşaat çalışmalarını 8-9 ay gibi kısa bir süre içinde tamamladık. Depolama kafeslerinin imalatının tamamlanması, tesis makinelerinin monte edilmesi ve laboratuvar cihazlarının teminiyle birlikte tesis tamamen hizmete hazır hale gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.
Açılışı zaman kaybetmeden yaparak ürün depolama işlemlerine hasat sezonunu beklemeden başlamayı planladıklarını belirten Akıncı, şunları kaydetti:
"Katma değeri son derece yüksek olan, pazar payı sürekli gelişen ve son yıllarda endüstriyel bir ürün haline dönüşen Antep fıstığı, önümüzdeki yıllarda rekoltenin 300-400 bin ton seviyelerine ulaşmasıyla en önemli ihraç kalemlerimizin başında yer alacak. Bu nedenle lisanslı depoyu ürünün geleceğine yaptığımız önemli bir yatırım olarak görüyoruz."
Akıncı, deponun 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olacağına işaret ederek şu bilgileri verdi:
"GTB koordinesinde faaliyetlerini yürütecek olan lisanslı depo her şeyden önce tüm risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama imkanı sunacak. Laboratuvarda sınıflandırma, sınıfına göre depolama, Elektronik Ürün Senedi ile kolay alım-satım ve bankalardan kolay kredi imkanı sağlayan lisanslı depo ayrıca ürüne devlet garantisi de sunuyor. Lisanslı depoya Antep fıstığı getirenlerin ürünleri diğer ürünlerle karıştırılmadan ayrı ayrı depolanarak, teslim sürecinde aynı miktar ve aynı kalitede satıcısına iade edilecek. Ürünün depodan geri alınmak istenmemesi halinde ise teslim edilen fıstık Türkiye Ürün İhtisas Borsasında elektronik ortamda istenilen anda satışa sunulabilecek ve satış yapıldığı andan itibaren ürün bedeli satıcının hesabına yatırılacak. Antep fıstığı lisanslı depo inşaatında son aşamaya geldik. Türkiye'de bir ilk olacak tesisimizi en kısa süre içinde hizmete açmayı planlıyoruz."

Gaziantep Ticaret Borsası, Mehmet Akıncı, Gaziantep, Nizip, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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