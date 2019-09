Antep fıstığı'nda bakım ve budama zamanı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde bölgenin en önemli gelir kaynaklarından olan antep fıstığı ağaçlarında hasat döneminde kurtların önüne geçmek için bakım ve budama çalışmaları başladı.Araban ilçesindeki 113 bin 650 dönüm Antep fıstığı bahçesinde yaklaşık 2-2,5 hafta önce biten hasat döneminin ardından yeni dönem için hazırlıklar başladı. 2020 yılı hasat hasat dönemi için ne hazırlık yapan Arabanlı üreticiler Antep fıstığı bahçelerine bakım ve budamalarına start verdi. Üreticiler, bir sonraki hasat döneminde daha fazla verim alabilmek için özenle bakım ve budama işlerini yürüyor.Araban ilçesi Hisar mahallesi üreticilerden Vakkas Çevik, hasat döneminin verimli olması kadar ağacın uzun ömürlü olması için de ağaçların bakım ve budamasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz üreticiler olarak her yıl hasat sonrasında Antep fıstığı bahçelerimizdeki fıstık ağaçlarımıza başlattığımız bakım ve budama işlemiyle fıstık ağaçlarına gösterdiğimiz ilgi ağacın daha verimli olmasını sağlar. Periyodik bir şekilde yapılan yıllık bakımlar ve budama, biz üreticilerin bir sonraki yıl kaliteli ve yüksek verim almamızı sağlar. Aksi halde üretimde azalma olur ve çiftçi istediğini kalite ve verimi alamaz. Her yıl bu zamanlarda Hisar kırsal mahallesi sınırları içerisindeki kendime ait 90 dönümlük Antep fıstığı bahçemin içerisindeki binlerce fıstık ağacıma oğullarım ile birlikte yaptığım bakım ve budama çalışmalarım ağaçların gelişimini olumlu yönde etkiler. Ağaçların verimini de ömrünü de buna paralel olarak arttığı için düzenli bakım ve budama çok önemlidir" ifadelerini kullandı.Üretici Vakkas Çevik'in kendisiyle birlikte fıstık bahçesinde bakım ve budama yapan Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu ve Yüksek İhtisas için hazırlanan oğlu Burhan Çevik, "Fıstık hasadı sonrası budama yapıyoruz şu anda. Zararlıları önlemek için, ağaçtaki kuru dalları alıyoruz. Canlı ve yeşil dallara dokunmuyoruz. Yaklaşık olarak 2,5 hafta önce hasadı bitirdik. Kuru dalları budama çalışmamız da yaklaşık bir hafta sürer. Bu budamayı ağaçları gelecek seneki hasada hazırlık için yapıyoruz. Yakın zamanda da gübreleme çalışmalarımıza başlayacağız. Ağaçların kurtlanarak kuruyan dalları keserek budama çalışmamız ile zararlı böcekler ve kurtların ağaçlarda meydana getireceği hastalığın önüne geçmek için çok önemlidir. Her yıl düzenli bir şekilde ağaçların bakım ve budama işinin yapılması gerekir. Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim. Şu an Yüksek İhtisas için hazırlanıyorum, bu arada da ailemize ait Antep fıstığı bahçemizde babam ve kardeşlerime fıstık ağaçlarındaki bakım ve budama işlerinde yardım ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA