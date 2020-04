Antep fıstığında bu sezon yüksek verim bekleniyor

Kaynak: AA

EŞBER AYAYDIN/MEHMET AKİF PARLAK - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığında bu sezon rekoltenin yüksek olacağı tahmin ediliyor.Ekonomik getirisinden dolayı son dönemlerde üreticinin rağbet gösterdiği fıstık, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin 22 ilinde üretiliyor.Türkiye'nin fıstık üretiminin yüzde 85'i Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştiriliyor.Uzmanlar, bölgede bahar ve yaz döneminde yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle üründe verim kaybı yaşanmaması için üreticilere dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.Rekolte fiyatlara yansıyacakAntepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Nevzat Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ürün az olduğu için üreticiden tüketiciye geniş bir kesimin sıkıntı çektiğini söyledi.Antep fıstığının, getirisi dolayısıyla bölge halkı için önemli bir tarım ürünü olduğunu belirten Aslan, "Her yıl üretim alanı yüzde 10-15 artmakta. Şu an yaklaşık 4 milyon dekara yaklaştık. Kahramanmaraş'tan başlayıp Batman'a kadar devam eden bu hatta üretim her yıl artıyor." dedi.Bu üründe rekoltenin artması için Tarım ve Orman Bakanlığının yıl içinde çeşitli çalışmalar yaptığını anlatan Aslan, şöyle konuştu:"Gaziantep'te hava sıcaklığının daha çok olduğu Nizip ve Karkamış bölgesinde Antep fıstığı çiçek dönemine geçti. Kent merkezine yakın olan yerler ise çiçekte tozlanma, döllenme döneminde Geçen sene 'yok' yılıydı, ağaçlar dinlendi. Bu yıl bizim 'var' yılımız. Bu kış sezonunda çok güzel yağış aldık. Bu yıl rekoltenin çok iyi olmasını bekliyoruz."Aslan, yurt genelinde 2018'de 240 bin ton, geçen yıl ise 80 bin ton Antep fıstığı üretildiğini belirterek, "Bu yıl da 2018'den aşağı kalacağını tahmin etmiyoruz. En az 240 bin ton ve daha yukarı olacağını tahmin ediyoruz. Bu sezon 'var yılı' olacağı için piyasanın hareketlenmesini ve geçen sene fiyatlardaki yükselmenin esnemesini bekliyoruz." dedi.Verimi artırmak için sulamaya dikkatHarran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen de fıstığın her geçen yıl Türkiye için daha da önemli bir stratejik bitki haline geldiğini söyledi.Fıstığın dalgalı bir üretim yapısına sahip bulunduğunu, bir yıl veriminin yüksek, sonraki yıl ise düşük olduğunu dile getiren Öztürkmen, bu yılın fıstıkta verim senesi olduğunu ifade etti.Öztürkmen, sıcak ve kurak dönemde fıstığın sulanmasının rekolteyi olumlu etkileyeceğine işaret ederek, "Şu an sulamaya ihtiyacımız yok, önümüzdeki günlerde mevsim kurak giderse ve üreticilerimiz fıstık ağaçlarına sulama yapabilirlerse çok iyi olur. Fıstıkta budama, sulama, gübreleme gibi işlemlerle üreticilerimiz verimi daha da artırabilirler." dedi.Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir de kentin 1 milyon 411 dekarla en fazla fıstık üretim alanına sahip il olduğunu ifade etti.Bu yıl fıstıkta beklenen yüksek rekoltenin hem üretici hem de tüketici açısından önemli olduğunu vurgulayan Kızıldemir, "Üreticilerimize tavsiyemiz, uzmanların önerilerini dikkate almalarıdır. Bilimsel yöntemlerle yapılacak tarım üretimi her zaman çiftçimiz için daha karlı olacaktır." diye konuştu.Gaziantep'te fıstık üretimi yapan Turan Özdemir de bu sezonun kendileri için fırsat olduğunu belirterek, "Biz gerekli tüm bakımlarımızı ve ilaçlamalarımızı yaptık. Bu ağaçlara gerçekten büyük emek veriyoruz. Ağustos başlarında mahsulü toplamaya başlayacağız. Allah'tan bir mani çıkmazsa bu yıl yüzümüz gülecek." dedi.