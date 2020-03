Antetokounmpo’nun savunma evrimi

Giannis Antetokounmpo, 2009-2012 yılları arasında Filathlitikos adlı küçük bir takımda oynuyordu. 2012-2013’te NBA gözlemcilerinin radarına takıldığında uzun boyuyla büyüleyen fakat cılız vücuduyla soru işaretleri oluşturan bir isimdi. 2013 yazında NBA Draftı öncesinde vücut ölçümlerine katılmadı. Takımlarla antrenmana çıkmadı. Yunanistan’ın yerel liglerinde kalıp draft’a girmek istiyordu. Bu konu hakkında, “Vücudumu herkes eleştirecekti. Draft sıralamam düşebilir, hatta hiç seçilmeyebilirdim.” diyor Antetokounmpo.Milwaukee Bucks tarafından 15. sıradan seçildikten sonra ise işler değişmeye başladı. O yaz kas kütlesi arttı fakat bu sefer de çelimsiz oyun tarzı sorunlar yaratıyordu. Bu sorunlar her yaz biraz daha giderildi. Ve geçtiğimiz yaz 211 santimetre boyunda olan Giannis’in 231 santimetre kanat açıklığına, %7,1 yağ oranına ve %40,4 kas oranına sahip olduğu listelendi. Lateral (yana doğru) harekette forvet sınıfının en iyi beşinci ismi olduğu açıklandı.Bu veriler ilk bakışta hücum için önemli görülebilir fakat vücut gelişimi, Antetokounmpo’nun en çok savunmadaki performansını etkiledi. Bazı veriler ve basketbolun temel doğruları, bu tezi doğrulamak için ideal örnekler.KategoriRakiplerinin isabetli şut ortalamasıRakiplerinin denediği şut ortalamasıGenel5,49,9Üçlük1,63,3İkilik4,16,9 Yakın savunma8,110Boyalı alan savunması2,14,6Yukarıdaki ortalamalar Giannis’in 2013 ile 2016 yılları arasındaki savunma ortalamalarını gösteriyor. Onun gibi “vasatın biraz üzerinde şut” atabilme dışında hücumda her şeyi yapabilen forvetlerin savunmada yapması gereken üç önemli şey bulunuyor: Perdelerin ardından kısanın ve uzunun karşısında kalmak, ribaundları toplayıp takımı hızla hücuma çıkarmak ve pota etrafında canavara dönüşmek.Kısacası, komple hücum paketine sahip olan forvetlerden her pozisyonda iyi birebir savunma yapmaları veya post bölgesine inip boğuşmaları beklenmez. Genel bir caydırıcılık sinyali vermeleri gerekir. Bu durumun en iyi örneğini 2014-2015 ve 2015-2016 yıllarında yılın en iyi savunması seçilen Kawhi Leonard’da görebiliyoruz. Gregg Popovich’in demeçleriyle Leonard, Savunmada ‘guard etme’ işini en iyi yapan oyunculardan biri. Net bir görevi yok. Ama rakipler potaya giderken daima Kawhi’i kolluyorlar. Onun fiziği adeta bir anormal tür gibi.”KategoriRakiplerinin isabetli şut ortalamasıRakiplerinin denediği şut ortalamasıGenel4,19,7Üçlük1,23,9İkilik3,77,2Yakın savunma5,39,1Boyalı alan savunması4,112,2Yukarıdaki ortalamalar ise Yunan yıldızın 2016 ile 2019 yılları arasındaki savunma verilerinden. Vücut gelişimine paralel olarak hücumdaki efektifliği artarken savunmada da işler bir o kadar, hatta birkaç seviye daha iyiye gidiyordu.Bu sezon rakipleri, Giannis’e karşı üçlüklerde %29,8 isabet oranıyla oynuyor. Bu sayı boyalı alanda yalnızca %34,1 ve orta mesafeli atışlarda %38,4. İşin detay kısmına bakmak için BBal Index’in verilerine göz atalım.Boyalı alanda doğru müdahale yüzdesi% 91,4%anya etrafında savunma verimi Savunma ribaundunda rakibi engelleme yüzdesi% 41,7Savunma ribaundunda rakibi engelleme yüzdesi% 98,2Perimetre savunması% 69,6Oyun kurucuları başarılı savunma yüzdesi% 77,9Sahadayken takımın savunma reytingine katkısı+ 6,8Giannis Antetokounmpo’nun savunmadaki evrimini anlamak için tablonun beşinci satırına bakmak bize önemli bir veri sunuyor. Fiziksel gelişimiyle birlikte genel bir caydırıcı olmasının yanı sıra modern oyunun en önemli savunma geleneğine uyum sağlıyor: Kısa karşısında kalabilme.Joel Embiid, Anthony Davis ve Rudy Gobert gibi değerli savunma oyuncuları guard’lar karşısında ortalama %65,1’le savunma yapabiliyorlar. Geçtiğimiz sezon bu oranı %69,1 olan Giannis ise bu sezon başarılı savunma yüzdesini %77,9’a kadar yükselmeyi başardı. Yani anormal fiziğiyle üç, dört ve beş numaralar karşısında etkileyici bir savunma performansı sergilemesinin yanı sıra guard’ları da etkisiz hâle getirebiliyor. Ayrıca bütün pozisyonların adam değişim savunmasında kalabiliyor.Yunan yıldız, birkaç yıl önce fiziksel çekingenliği nedeniyle draft kampına dâhi katılmamıştı ancak bu seviyelere gelmeyi başardı. Hücumda iyiden iyiye gelişen şutuyla birlikte durdurulamazken savunmada adeta bir Çin Seddi görevi üstlendi.Sıradaki adımı ne olacak? Takımını play-off’ta sırtlayabilecek mi? NBA Finali görebilecek mi? Ne zaman yüzük kazanacak? Bütün bu soruların cevapları şimdilik bir yana Giannis, tarihin en iyi çift yönlü oyuncusu olma yolunda hızla ilerliyor.Hazırlayan: Kuzey KILIÇ