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Anthony Davis 40 sayı attı, Lakers rahat kazandı

NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen Davis, takımının Memphis Grizzlies'i 120-91 yendiği maçta 40 sayı, 20 ribauntla "double double" yaptı. Davis, 2003'te Boston Celtics'e karşı 48 sayı ve 20 ribaunt üreten Shaquille O'Neal'dan bu yana 40 sayı ile 20 ribaunt barajlarını geçen ilk Lakers oyuncusu oldu.

30.10.2019 10:45Anthony Davis 40 sayı attı, Lakers rahat kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies'i 120-91 yenen Los Angeles Lakers'ın all-star forveti Anthony Davis, üç çeyrekte 40 sayı ve 20 ribaunt üretti.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Los Angeles Lakers, seyircisi önünde oynadığı Memphis Grizzlies mücadelesini 120-91 kazandı.

Lakers'ın sezon öncesi kadrosuna kattığı Anthony Davis, 30 dakika 34 saniye süre aldığı ve son periyotta oynamadığı maçta 40 sayı, 20 ribauntla "double double"a imza attı. LeBron James ise 23 sayı, 8 asistle oynadı.

O'NEIL'IN ARDINDAN İLK OYUNCU OLDU

26 yaşındaki Davis, 2003'te Boston Celtics'e karşı 48 sayı ve 20 ribaunt üreten Shaquille O'Neal'dan bu yana 40 sayı ile 20 ribaunt barajlarını geçen ilk Lakers oyuncusu oldu.

Grizzlies cephesinde Ja Morant 16 sayı, Jonas Valanciunas 14 sayı, 11 ribaunt ve Grayson Allen 13 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

Miami Heat-Atlanta Hawks: 112-97

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 106-109

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 120-91

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Los Angeles Lakers, Anthony Davis, Lakers, Spor

Kaynak: AA

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