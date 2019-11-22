Haberler » Güncel » Anti-semitizm anketi, ABD Dışişleri Bakanlığı ile çelişti - Haber

Anti-semitizm anketi, ABD Dışişleri Bakanlığı ile çelişti

NEW ABD'de etkili Yahudi örgütlerinin başında gelen İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (ADL), New York'ta olağan yıllık zirvesini gerçekleştirdi.

22.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:18Anti-semitizm anketi, ABD Dışişleri Bakanlığı ile çelişti
NEW ABD'de etkili Yahudi örgütlerinin başında gelen İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (ADL), New York'ta olağan yıllık zirvesini gerçekleştirdi.
Jacob K. Javits Kongre Merkezi'nde gün boyu süren zirvede antisemitizm ile mücadele tartışıldı.
Zirveye katılan ABD Dışişleri Bakanlığı Antisemitizmi İzleme ve Mücadele özel temsilcisi Elan Carr, burada yaptığı konuşmada, antisemitizmin küresel bir problem olduğunu belirterek, "aşırı sağcılar, İsrail'den nefret eden aşırı solcular ve 'radikal İslamcıların' anti-semitizmin kaynağı olduğunu" savundu.
Carr, bu üç grubun birbirinden de nefret ettiğini öne sürerek, "radikal İslam'ın Batı 'da anti-semitizmin ana kaynağı olduğunu" iddia etti.
- Özel temsilcinin iddiaları ADL anket ile çelişti
Diğer yandan aynı zirvede yayımlanan ADL Küresel Anketinde ise Carr'ın "Batı Avrupa'daki antisemitizmin ana kaynağı" iddialarına aykırı veriler ortaya konuldu.
ADL'nin 18 ülkede 9 bin kişi üzerinde nisan ve haziranda yaptığı ankette, Batı Avrupa'da yaşayan Müslümanların, çoğunluğu Müslüman olan ülkelere göre önemli derecede daha az antisemitik olduğu belirtildi.
Ankette, Batı Avrupalı Müslümanların, Orta ve Kuzey Afrika ile karşılaştırıldığında İsrail hakkında daha olumlu düşündüğü ortaya çıktı.
Ankette, 2014'te İsrail hakkında görüşleri sorulan Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki Müslümanların yüzde 7'sinin olumlu görüş bildirdiği, bu oranın Batı Avrupa'daki Müslümanlarda ise yüzde 31 olduğuna dikkat çekildi.
Batı Avrupa'da antisemitizm oranının önceki yıllara göre aynı kaldığı belirtilirken, Doğu Avrupa ülkeleri Ukrayna, Polonya, Çekoslovakya ve Rusya'da "Yahudilerin dünya ekonomisini kontrol ettiği" şeklindeki "antisemitik komplo teorilerine" inananların oranının ise yaklaşık yüzde 70 olduğunun altı çizildi.
Chobani Yoğurtları CEO'suna ödül
ADL zirvesinin öğleden sonraki oturumlarında, ABD'deki Chobani Yoğurtlarının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'ya mültecilere yardımlarından dolayı "2019 Nefrete Karşı Cesaret" ödülü verildi.
"Borat" filmi ile meşhur olan sinema oyuncusu ve komedyen Sacha Baron Cohen de ADL'nin "Uluslararası Liderlik Ödülü"ne layık görüldü.
Resmi internet sitesinde, 1913'te kurulduğu belirtilen ADL'nin misyonunun Yahudilere karşı düşmanlık ve bağnazlığa karşı mücadele etmek ve dünyadaki Yahudileri korumak olduğu belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:00 Almanya'da Türk iş adamına ait araçlar kundaklandı
02:21 DHA YURT BÜLTENİ - 25
02:18 Tır'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
02:12 ABD'nin Kore'den asker çekeceği iddiasına Pentagon'dan yalanlama
02:11 TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
00:55 İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok
00:39 THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
23:48 Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
23:27 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
17:57 Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi
12:48 AK Parti'den Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı'nın asla bir ilgisi yoktur
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
09:47 Eski sevgilisi tarafından öldürülen Güleda'nın babası konuştu: Yüreğim almıyor
22.11.2019 03:17:20