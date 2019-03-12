Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı

2012'de kurulan ve 2013'teki Gezi Parkı eylemlerine katılımlarıyla adlarından söz ettiren Antikapitalist Müslümanlar'ın yerel seçimdeki tavrı belli oldu. Antikapitalist Müslümanlar'ın önderi ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini söyleyerek "Muhalefeti destekleyeceğiz." dedi.

"Terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Antikapitalist Müslümanlar'ın öncüsü, İhsan Eliaçık, üst mahkemenin kararını bekliyor ve adli kontrol nedeniyle İstanbul dışına çıkması yasak.

97 SEÇİMLERİNDE OY KULLANMAMIŞ

DW Türkçe'ye konuşan Antikapitalist Müslümanlar'ın öncüsü konumundaki Eliaçık, 28 Şubat 1997'ye dek hiçbir seçimde oy kullanmadığını söylüyor. O dönem de 30 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığını anlatan Eliaçık, ilk oyunu Fazilet Partisi'nin kapatılmak istenmesine tepki olarak verdiğini belirtiyor.

GÜL'Ü DESTEKLEMİŞLER

Eliaçık, 28 Şubat'tan sonra 2007'de bir kez daha sandığa gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini söyleyen Eliaçık, şöyle devam etti:

"O dönem de Gül, cumhurbaşkanlığı için dışlanmıştı. 'Hanımı başörtülü' ve 'Gül cumhurbaşkanı olamaz' diyorlardı. Devletin bu tepkisine üzüldüm ve Gül için sandığa gittim."

Antikapitalist Müslümanlar'ın Lideri İhsan Eliaçık

"2007'DE AK PARTİ'NİN ÖMRÜ BİTTİ"

AK Parti'ye ilk ve son kez Gül'ün Cumhurbaşkanlığı için oy verdiğini belirten Eliaçık'a göre 2007'den sonra AK Parti iktidarı ömrünü tamamladı. AK Parti'nin, bürokrasinin her noktasını ele geçirdiğini söyleyen Eliaçık, "2007'den sonra artık AKP'nin eleştirilmesi gerektiğini düşündüm" dedi.

"BİR PARTİ EN FAZLA 10 YIL İKTİDARDA KALMALI"

Eliaçık, AK Parti iktidarının 2002-2007 ve 2007-2010 yılları arası olmak üzere iki dönemi olduğunu savunarak sözlerine şöyle devam etti:

"Dindarlar bu ülkede iktidar olmalı ve kendilerini göstermeliydi. Ne yapacaklarını halk görmeliydi. Ancak bir parti en fazla 10 yıl iktidarda kalmalı. Bu süre aşılınca siyasi tiranlık genleri baş göstermeye başlıyor, devleti yönetenler ülkeyi kendi çiftliği görüyor. O zaman da diktatörlük devreye giriyor."

"KENDİ TABANINDAN TOKAT YİYEBİLİR"

AK Parti ve Erdoğan'ın icraatlarını değerlendiren Eliaçık, "Müslüman'ın ne söylediğine değil, ne yaptığına bakarım ben. Domates, biber, patlıcan ve poşet fiyatlarından rahatsız olan AKP tabanının 31 Mart'taki yerel seçimlerde sürpriz yapma olasılı var. İktidar, kendi tabanından tokat yiyebilir" dedi.

MUHALEFETİ DESTEKLEYECEKLER

Eliaçık, Antikapitalist Müslümanlar olarak 31 Mart'taki tercihleriniyse muhalefetin adaylarından yana kullanacaklarını söyleyip şöyle devam etti:

"Yaşadığımız yerdeki adayların önce kişiliğine bakacağız. Açgözlü, müteahhitleşme arzusuyla dolu biri olmayacak. Sade ve mütevazı yaşayacak. Diğer muhalif gruplara karşı olmayacak yani 'HDP'yi istemem', 'İYİ Parti'li olmasın' ya da 'CHP Kemalist' gibi şeyler söylemeyecek."