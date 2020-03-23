Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor

Ülkemizde de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından, vatandaşlar salgına karşı koymak için farklı yollara başvuruyor. Tanesi en az 30 TL'den satılan ve antibakteriyel olduğu için tercih edilen kuka tesbihler, özellikle bu dönemde yoğun talep görüyor.

''BİRÇOK İLE KUKA TESBİH GÖNDERDİK''

Tespih çekmeyi sevip, virüse karşı önlem almak isteyenler Osmanlı döneminden bu yana hekimlerin hijyen açısından önerdiği kuka ağacının meyvesinden yapılma tespihlere yöneldi. Koronavirüse karşı adeta yok satan antibakteriyel kuka tespihler, eldeki mikropları yok ediyor. Tespihçi Ahmet Ünverdi, tanesi en az 30 liradan satılan kuka tespihlerini talep üzerine birçok ile gönderdiğini söyledi.

''YURT DIŞINDA DA TERCİH EDİLİYOR''

Adana 'da baba mesleği olan tespihçiliği uzun yıllardır yapan tespih ustası Ahmet Ünverdi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada kuka tespihlerin son aylarda yok sattığını söyledi. Ünverdi, birçok ilden de tespih için talep geldiğini belirterek, "Yurt dışından önceden çok talebimiz oluyordu. Koronavirüsten sonra yurt içinde birçok şehre göndermeye başladık. İstanbul ve Ankara 'dan çok yoğun talep geldi." dedi.

''TESPİH ÇEKTİKÇE BAKTERİLER ÖLÜYOR''

Ünverdi, kuka tespihinin kuka ağacının meyvesinden yapıldığını belirterek, "Gayet faydalı bir malzeme. Antibakteriyel bir malzeme. İnsanlar tespih çektikçe elinde ki bakteriler ölüyor." dedi.

''EL İŞLEME TESBİHLERDE FİYAT ARTIYOR''

Kuka tespihin 30 liradan başlayıp 100 liraya kadar satıldığını belirten Ahmet Ünverdi, "El işleme olursa fiyat daha da artıyor. Bu tespih mikropları öldürücü özelliğe sahiptir. Bu nedenle de talep var. Çok eski tarihlerden bu yana kullanılan malzemedir. Virüsten sonra bayağı bir artış oldu. Yüzde 60-70 oranında satışlar arttı. Bende herkese tavsiye ederim." dedi.

Kaynak: İHA

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