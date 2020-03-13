Menü
Haberler ›› Güncel ››Antibakteriyel kumaştan maske üretti - Güncel

Antibakteriyel kumaştan maske üretti

DENİZLİ'de, antibakteriyel kumaş üretimi yapan tekstil firması, dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle maske talebinde patlama yaşanınca, üst düzey koruma sağlayan çok kullanımlık, antibakteriyel kumaştan maske ve eldiven üretti.

13.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:33
Antibakteriyel kumaştan maske üretti

DENİZLİ'de, antibakteriyel kumaş üretimi yapan tekstil firması, dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle maske talebinde patlama yaşanınca, üst düzey koruma sağlayan çok kullanımlık, antibakteriyel kumaştan maske ve eldiven üretti. İlk etapta 10 bin adet üretilen maske ve eldiven kısa sürede tükenince, yeniden üretimine başlandı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınından korunmak için alınan önlemler arasında en önemlisi maske ve eldiven takmak. Uzmanlar maskeyi hasta kişinin takması gerektiğini belirtse de her türlü korunma sağlamak isteyenler, özellikle toplu taşıma, AVM gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını artırdı. Bunun üzerine maske ve eldiven gibi koruyucu ürünlerde talep patlaması yaşandı. Satışların artmasıyla birlikte üretim özellikle maske ihtiyacını karşılamayınca, bazı firmalar da yeni kumaş arayışına girdi.

Denizli 'deki antibakteriyel kumaş üretimi yapan ve AR-GE çalışmalarına önem veren tekstil firması da uluslararası bakteri testlerinden geçen yüzde 100 pamuktan antibakteriyel kumaş geliştirdi. 3 yıldır üzerine çalışılan ve Evolution Of Cotton (EOC) adı verilen kumaş, Uluslararası patent aldı. Kumaştan koronavirüse karşı korunmak için maske ve eldiven üretildi. İlk üretimi 10 bin adet yapılan maske ve eldivenlere, internet üzerinden talep patlaması oldu. Maskenin yapımı için üretilen kumaş, Türkiye'nin en inovatif kobisi ödülü, İstanbul Sanayi Odası çevre ödülü ve İstanbul Altın Değerler ödüllerini de aldı. Firma, talepler üzerine ödüllü kumaştan, 10 bin adet daha eldiven ve maske üretmeye başladı.

'TEK KULLANIMLIK DEĞİL, YIKAYIP TEKRAR KULLANILABİLİR'

Firmanın AR-GE ve üretim sorumlusu Ali Taner Özyurt, şirket olarak tekstil ürünlerinin yanı sıra AR-GE'ye de önem verdiklerini belirterek, "Antibakteriyel koruma özellikli yüzde 100 pamuklu kumaş üzerinde 3 yıldır çalışıyoruz. Bu kumaştan ürettiğimiz maske, tek kullanımlık maskeler gibi değil, yıkanıp tekrar kullanılabilir. Tamamen yerli ve milli bir üretim. Biz maske virüsü engeller demiyoruz. Önemli olan hijyenik olmak. Daha iyi bir sonulum sağlaması için bu ürünü ortaya çıkardık. Piyasadaki maskelere göre antibakteriyel özelliği olmasıdır. Bu özellikleri ile birlikte organik olduğu için yoğun talep gördü. Ürettiğimiz kumaş, uluslararası üst düzey 2 bakteri testinden başarıyla geçti. Son bir ayda üretime yoğun bir talep geldi ve 10 bin adet ürettik. İnternet üzerinden tamamı perakende olarak satıldı. Şimdi de talep üzerine 10 bin adet daha üretiyoruz" dedi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Denizli, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı Güncel
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı Güncel
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Diyanet, Güncel
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı Güncel
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın Güncel
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü Güncel
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü