Antibiyotik direnci farkındalık etkinliği

Hasta ve Sağlık Çalışanları Güvenliği Platformu, antimikrobiyal direnç konusunda farkındalık için Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin kırmızı renkte aydınlatılmasını sağladı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisi için antibiyotiklerin kullanılması, enfeksiyon hastalıklarının tedavisi ve halk sağlığı açısından dönüm noktası olurken, yoğun kullanımla gelişen antibiyotik direnci, küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldi.

Dünyada her yıl 700 bin insanın antimikrobiyal dirence bağlı oluşan komplikasyonlar nedeniyle yaşamını kaybetmesine ve 2050 yılına gelindiğinde bu sayının 10 milyona ulaşmasına neden olacak antimikrobiyal direnç konusunda kamuoyu farkındalığı yaratmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri dün kırmızı renkte aydınlatıldı.

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu Lideri Prof. Dr. Serhat Ünal, antimikrobiyal direncin hızla artan küresel bir sorun olduğuna değinerek, şu bilgileri verdi:

"Direncin 2050 yılında dünya genelinde kanserin günümüzde yol açtığı ölümlerden daha fazlasına sebep olacağı öngörülüyor. Bu sorunla mücadelenin ilk adımı olarak öncelikle toplumsal bir bilinç geliştirmeliyiz. Daha sonra ise organize bir şekilde tüm enerjimizi ortaya koyarak güçlü bir aksiyon planıyla hareket etmeliyiz. Gerekmediği halde hastanın doktoruna antibiyotik yazması için ısrarcı olması, antibiyotik direncini olumsuz yönde etkiliyor. Bu sebeple öncelikle vatandaşların bu konuda bilgilendirilmesi gerekli. Önce toplumsal bilinci artırmalıyız. Hekimler olarak bizler de doğru ve hızlı tanı koymak için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmeliyiz. Antibiyotik tedavisine başlamadan önce mutlaka kan kültürü testlerinin yapılması ve sonuca göre doğru etken maddeli antibiyotik tedavisine başlanması gerekir."

Kaynak: AA