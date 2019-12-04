Haberler » Güncel » Antibiyotik direnci farkındalık etkinliği - Haber

Antibiyotik direnci farkındalık etkinliği

Hasta ve Sağlık Çalışanları Güvenliği Platformu, antimikrobiyal direnç konusunda farkındalık için Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin kırmızı renkte aydınlatılmasını sağladı.

04.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:14Antibiyotik direnci farkındalık etkinliği
Hasta ve Sağlık Çalışanları Güvenliği Platformu, antimikrobiyal direnç konusunda farkındalık için Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin kırmızı renkte aydınlatılmasını sağladı.
Platformdan yapılan açıklamaya göre, bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisi için antibiyotiklerin kullanılması, enfeksiyon hastalıklarının tedavisi ve halk sağlığı açısından dönüm noktası olurken, yoğun kullanımla gelişen antibiyotik direnci, küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldi.
Dünyada her yıl 700 bin insanın antimikrobiyal dirence bağlı oluşan komplikasyonlar nedeniyle yaşamını kaybetmesine ve 2050 yılına gelindiğinde bu sayının 10 milyona ulaşmasına neden olacak antimikrobiyal direnç konusunda kamuoyu farkındalığı yaratmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri dün kırmızı renkte aydınlatıldı.
Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu Lideri Prof. Dr. Serhat Ünal, antimikrobiyal direncin hızla artan küresel bir sorun olduğuna değinerek, şu bilgileri verdi:
"Direncin 2050 yılında dünya genelinde kanserin günümüzde yol açtığı ölümlerden daha fazlasına sebep olacağı öngörülüyor. Bu sorunla mücadelenin ilk adımı olarak öncelikle toplumsal bir bilinç geliştirmeliyiz. Daha sonra ise organize bir şekilde tüm enerjimizi ortaya koyarak güçlü bir aksiyon planıyla hareket etmeliyiz. Gerekmediği halde hastanın doktoruna antibiyotik yazması için ısrarcı olması, antibiyotik direncini olumsuz yönde etkiliyor. Bu sebeple öncelikle vatandaşların bu konuda bilgilendirilmesi gerekli. Önce toplumsal bilinci artırmalıyız. Hekimler olarak bizler de doğru ve hızlı tanı koymak için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmeliyiz. Antibiyotik tedavisine başlamadan önce mutlaka kan kültürü testlerinin yapılması ve sonuca göre doğru etken maddeli antibiyotik tedavisine başlanması gerekir."

Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:18 Kayseri'de İYİ Parti standına yönelik saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haber
15:18 İBB arazilerini İGDAŞ satın aldı - Haber
15:18 17 ilde 2 bin 200 kişi, "gönüllülük" çağrısı yapacak - Haber
15:18 Evinde yangın çıkan kadın dumandan zehirlenip öldü - Haber
15:17 Kaçakçıların özel düzeneği jandarmanın dikkatinden kaçmadı - Haber
15:06 Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 15:28:06