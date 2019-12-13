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Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada

MUĞLA'da, antidepresan ilaç almak için 3 eczanenin camlarını sopayla kıran H.T., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

13.12.2019 23:53 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:53Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada

MUĞLA'da, antidepresan ilaç almak için 3 eczanenin camlarını sopayla kıran H.T., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. H.T.'nin eczanenin camını kırma anı, ­cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, merkez ilçesi Orhaniye Mahallesi 12 Sokak'ta meydana geldi. İş bulmak için Sakarya'dan 'ya gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.T., eczanenin camına elindeki sopayla vurmaya başladı. Camı kırmaya çalışan H.T.'yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, H.T.'yi elinde sopayla sokakta yürürken yakaladı. Yapılan incelemede H.T.'nin 3 eczanenin camını kırdığı belirlendi. Gözaltına alınan H.T.'nin bağımlılığı nedeniyle antidepresan ilaç almak için eczanelerinin camlarını kırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen H.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, H.T.'nin eczane camlarına sopayla vurma anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.



Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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