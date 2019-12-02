Haberler » Güncel » Antik çağa ait bileziği satmak isterken yakalandı - Haber

Antik çağa ait bileziği satmak isterken yakalandı

MERSİN'de, antik çağa ait altın bileziği satmaya çalışan K.A., suçüstü yakalandı.

02.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:16Antik çağa ait bileziği satmak isterken yakalandı

MERSİN'de, antik çağa ait altın bileziği satmaya çalışan K.A., suçüstü yakalandı.

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.A'nın elinde antik çağa ait altın bilezik olduğu ve satmak için müşteri aradığı ihbarını aldı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince yapılan operasyonda K.A., antik çağa ait 1 altın bileziği satmak isterken, suçüstü yakalandı. El konulan altın bilezik, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:28 Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi
11:28 Siirt'te jandarmadan tatbikat
11:28 Urla Belediyesi çevre dostu çalışmalarına devam ediyor
11:27 Davutoğlu ve Babacan hangi Kürt siyasetçilerle temasta?
11:26 Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 18 kişi adliyeye sevk edildi
2.12.2019 11:37:11