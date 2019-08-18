Haberler» Güncel» Haber

Antik kenti tehdit eden yangın söndürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Xanthos Antik Kenti yakınlarında çıkan yangın tamamen söndürüldü.

18.08.2019 09:20 Antik kenti tehdit eden yangın söndürüldü
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Xanthos Antik Kenti yakınlarında çıkan yangın tamamen söndürüldü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin antik kente ulaşmadan kontrol altına alınırken 2 dönümlük makilik alan zarar gördü. Kaş'a 45 kilometre mesafedeki Kınık Mahallesi'nde bulunan Xanthos Antik Kenti yakınlarındaki makilik alanda çıkan ve yaklaşık bir saat süren yangında 2 dönümlük makilik alan zarar gördü. Saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Antalya ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kaş Belediyesi ve Kaş Orman İşletme İlçe Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 su tankeri ve bir ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 15 personel ile birlikte bölgedeki vatandaşlar ve kazı ekibi de destek verdi.Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Likya Birliği'nin en büyük idare merkezi olan Xanthos Antik Kenti, 1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.
(Talip Demirci/İHA)

Antalya, Kınık, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:22   Hayvanlar "buzlu menüler"le serinliyor
10:22   İBB GENEL SEKRETERİ YAVUZ ERKUT'UN DÜN AKŞAM EMİÖNÜNDE YAPTIĞI İNCELEME
10:22   ÜSKÜDAR'DA ÇÖKEN YOLDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI
10:22   ÜSKÜDAR'DA ÇÖKEN YOLDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI
10:20   EMİNÖNÜ'NDEN SELİN ARDINDA SON DURUM 1
10:20   Beylikdüzü sahilinde poşet içinde bebek cesedi bulundu
10:20   Fatih'te kaza yapan aracın hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı