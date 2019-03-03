Antik Kentin Koruyucusu Hatun Nineye Duygulandıran Jest

Kaynak: AA

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da Anavarza Antik Kenti'nin 34 yıl bekçiliğini yaptıktan sonra emekli olan 80 yaşındaki Hatun Dilci için bahçesindeki temel kazısı esnasında bulduğu ve 3 yıl önce müzeye taşınan Eros (Yunan mitolojisinde aşk tanrısı) ile balık figürlerinin bulunduğu Tethys Mozaiği'nin aynı ebatta kopyası yapıldı.Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya köyündeki Anavarza Antik Kenti'nde evlerinin bahçesinde 1964 yılında temel kazısı yapmaları esnasında mozaiklere rastlayan Hatun Dilci, 1969'da eşiyle birlikte bekçi olarak görevlendirilerek bunları korumaya başladı.Yaklaşık 16 yıl önce emekli olan ve görevi oğluna devreden Hatun Dilci, definecilere karşı yıllarca koruduğu milattan sonra 4. yüzyıla ait olduğu tespit edilen ve 2016'da Adana Mozaik Müzesine taşınan Tethys Mozaiği'ni unutamadı.Dilci'nin, mozaiğin taşınmasının ardından üzüntü yaşaması üzerine Müze Müdürlüğü yetkilileri, tarihi eserin imitasyonunu yaptırdı. Tethys Mozaiği'nin kopyasının bulunduğu yere yerleştirilmesiyle Hatun Dilci büyük mutluluk yaşadı.İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ve Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, yıllarca kaçakçılara ve definecilere karşı mücadele eden Hatun Dilci'yi ziyaret ederek, kültür varlıklarını koruma bilincinden dolayı hazırlanan teşekkür plaketini verdi."O mozaiği korumak için neler yapmadım ki"Rahatsızlığı dolayısıyla konuşmakta güçlük çeken Dilci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plaket dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.Mozaiğin bahçesinden kaldırılmasına çok üzüldüğünü dile getiren Dilci, "Günlerce ağladım. Şimdi benzerini yapıp getirdiler. O mozaiği korumak için neler yapmadım ki." diye konuştu.Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari de Hatun Dilci'ye bugüne kadar yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.Dilci'nin Anavarza Antik Kenti'ni korumak için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Tari, şunları kaydetti:"Bakanlığımız da Hatun teyzeye yaptığı hizmetler için bir plaket vermeyi uygun gördü. Hatun teyze kültür varlıklarını koruma anlamında Türkiye'ye örnek olabilecek bir kişi. Eşiyle beraber Anavarza Antik Kenti'ndeki bütün eserlerin bir nevi bekçiliğini yaptılar. Dicle'ye mozaiğin imitasyonunu yaparak hediye ettik. İsteyenler de bahçesine gelerek bunu görebiliyor."Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu da milattan sonra 4. yüzyıla ait mozaiğin imitasyonunu aynı yere yerleştirdiklerini dile getirdi.Dervişoğlu, Dilci'ye bugüne kadar kültür varlıklarına yaptığı hizmetler dolayısıyla minnettar olduklarını kaydetti.