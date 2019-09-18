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Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

18.09.2019 15:11Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı
MANİSA'nın Salihli ilçesindeki antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, Kale Tapınağı mevkisindeki 1'inci derece sit alanında S.K. (60), M.K. (35), U.Ö. (36) ve S.S.'yi (38), kaçak kazı yaparken yakaladı. Zanlıların yanında 2 dedektör, 3 kazma, 2 çapa ve 1 kürek ele geçirildi. 4 şüpheli, jandarma karakolundaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.



Jandarma, Salihli, Güncel

Kaynak: DHA

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