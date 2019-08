Antik köye kardeş köy ziyareti...Sadak Köyü havadan görüntülendi Konya 'dan Gümüşhane 'nin Sadak köyüne gelen eğitimciler çocuklara kitap ve oyuncak dağıttıGÜMÜŞHANE - Konya'dan Karadeniz turu yapan 40 öğretmen ve ailelerinden oluşan eğitim gönüllüleri bin 26 kilometre uzaklıkta kardeş köy seçtikleri Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyüne geldi. Çocuklara oyuncak ve kitap dağıtan eğitimciler geceyi de köyde geçirdi. Konya'da kamu çalışanları ve eğitime gönül veren kişilerden oluşan grup aile bireyleriyle birlikte otobüsle Karadeniz turuna çıktı. Bölge illerini gezdikten sonra bin 26 kilometre boyunca otobüsün bagajında taşıdıkları kitap ve oyuncakları kardeş köy seçtikleri Sadak köyüne ulaştıran gönüllüler, köy muhtarının misafiri oldu.Roma dönemine ait kalıntıların yer aldığı ve Satala Antik Kentini sınırlarında barındıran köyde yapılan Sadak barajı ve diğer turistik alanları gezen misafirler geceyi de köy odalarında ve evlerde geçirdi.Çok uzaklardan gelen oyuncaklarla sevindirdikleri çocuklarla birlikte piknikte yapan eğitim gönüllülerinden organizasyon sorumlusu Meşbure Pekçak, her yıl Karadeniz veya GAP gezisi yaptıklarını, bu gezilerde de kendilerine seçtikleri kardeş köye kitap ve oyuncak götürdüklerini söyledi."Konya'dan buralara kadar geldik, burada çok güzel insanlar tanıdık"Bu yıl Gümüşhane'ye gelmeden önce birkaç muhtarla iletişim sağlamak istediklerini fakat sadece Sadak köyü muhtarının kendilerine olumlu cevap verdiklerini belirten Pekçak, "Muhtarımıza teşekkür ediyorum. Biz birilerinin vasıtasıyla aramıyoruz. Dört muhtarımızı aradım hiçbiri dönmedi sadece Sadak köyü muhtarımız döndü. Projeden bahsettiğimde o kadar sıcak ve samimi davranarak projeye açık olduğunu ve mutlu olacağını söyledi. Misafirimiz olun dedi. Bizde Konya'dan buralara kadar geldik. İyi ki gelmişiz. Burada çok güzel insanlar tanıdık. Hem de turizmi buraya taşımak istedik. Bu yörelerin turizme çok ihtiyacı var. Arap turiste değil de yerli turiste ihtiyacı var diye düşünüyorum" dedi.Etkinliğe katılan öğretmenler eğitimci olarak böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını, genişletilmesi gereken güzel bir proje olduğunu, çocukların okuyup daha iyi meslek sahibi olabilmeleri için bu tür projelerin her kesimden desteklenmesi gerektiğini belirterek "Çocuklar mutluysa biz de mutluyuz" diye konuştu."Bu projenin her köyde olmasını istiyoruz"Konya'dan gelen 40 kişilik kafileyi köyünde ağırlayan Sadak Köyü muhtarı Muharrem Erdoğan ise telefonla kendilerine ulaştıklarında hiç düşünmeden köyüne davet ettiğini belirterek, "Köyümüzün turizme ihtiyacı var. Onlar da sağolsunlar hiç tanımadıkları halde hiç bilmedikleri yere geldiler. Satala antik kentinin ilk buluntularını gezdirdik. Sadak baraj gölünü gezdirdikten sonra köyümüzün üst kısmındaki Gölbaşı mevkiine çıkacağız. Bu tip projelere sahip çıkılması lazım. Büyüklerimizin bu işlere el atmalarını istiyoruz. İnşallah devamı gelir. İnşallah çocuklarımız getirilen kitapları okur, aldıkları oyuncakların nereden geldiğini bilir ve unutmazlar. Bu projenin her köyde olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.