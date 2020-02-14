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Antik Mısır dönemine ait 32 parça satranç takımı ile yakalandılar

MUĞLA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, Antik Mısır Uygarlığı Dönemi'ne ait 32 parça satranç takımının da aralarında bulunduğu eserlerle yakalanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

14.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:54Antik Mısır dönemine ait 32 parça satranç takımı ile yakalandılar

MUĞLA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, Antik Mısır Uygarlığı Dönemi'ne ait 32 parça satranç takımının da aralarında bulunduğu eserlerle yakalanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.  Eksiksiz olan satranç takımının piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi.

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas ilçesindeki bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Alıcı görünümündeki sivil giyimli jandarma ekipleri, şüphelilerle dün irtibata geçip, ellerindeki tarihi eserleri satın almak için pazarlık yaptı. Pazarlığın ardından gerçek kimliklerini açıklayan jandarma ekipleri, H.E., E.Y. ve E.K.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Operasyonda, Antik Mısır Uygarlığı Dönemi'ne ait 32 parça satranç takımı, bileklik, iğne, heykelcik ve 2 adet yüzük ele geçirilirken, tarihi eserler, Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Eksiksiz olan satranç takımının piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi.



Jandarma, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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