Antik su yolunda bitki temizlik çalışması başladı

İznik BelediyesiPark ve Bahçeİşleri tarafından sürdürülen çalışmalar İznik Belediyesi Arkeolog Yasemin Özegemen denetiminde gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 25.03.2019 tarih ve E.254659 sayılı izni ile prof. Dr. Mustafa Şahin başkalığında sürdürülen yüzey araştırmasında heyet üyesi olarak görev alarak su sistemleri üzerine ön araştırma yapılacağı Lefke Kapıya ulaşanbölümündeki Aquaeduct'üntaraması ve çizimlerinin yapılabilmesi için İznik Belediye Park Bahçe İşleri tarafından bitki temizliği istenmişti.

KültürVarlıkları ve Müzeler Müdürlüğünün 10.10.2019 tarih ve E. 838308 sayılı yazısı ve İznik Kaymakamlığı Müze Müdürlüğü tarafından 20.11.2019 tarihli E. 956163 sayılı yazı gereğince Bilimsel Çalışma yapılacağında, İznik Belediyesi Arkeolog Yasemin Özegemendenetiminde bitki temizliği yapılıyor.

Arkeolog Yasemin Özegemen yaptığı açıklama da "Erken Bizans döneminde yenilenen su kemerleri günümüze kadar gelmiş olup, ağaç kökleri ve çalılıklardan gün geçtikçe zarar görmektedir. Özenle yapılan çalışmada su kemerlerin zarar görmemesi için ekipler tarafından özel dikkat gösterilmektedir.Çalışmalar neticesinde su kemerlerine en çok ağaç köklerin zarar vererek patlattığı gözlemledik" dedi.

Roma döneminde yapılan Erken Bizansdöneminde yenilenen İlçenin Doğu yönünden kente gelen ve Lefke Kapı'nın dışında bulunan Antik suyolları, M.S. VI. yüzyılda (527–565 yılları arasında) İmparator Jüstinien tarafından yenilenmiştir. Su kemerleri antik dönemden yakın geçmişe kadar kentin su ihtiyacını karşılamaktaydı.