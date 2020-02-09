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Antika günleri soğuk hava dinlemedi

Talas Belediyesi tarafından "Harman Meydanı'nda Tarihe Yolculuk" sloganıyla başlatılan ve her ayın ikinci pazarı düzenlenen Antika Günleri'nin beşincisi eksi derecelerdeki soğuk havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleşti.

09.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:21Antika günleri soğuk hava dinlemedi
Belediyesi tarafından "Harman Meydanı'nda Tarihe Yolculuk" sloganıyla başlatılan ve her ayın ikinci pazarı düzenlenen Antika Günleri'nin beşincisi eksi derecelerdeki soğuk havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleşti.

'de ilk defa Talas Belediyesi tarafından başlatılan antika pazarında 'nin dört bir yanından gelen antika eşya satıcıları ile antika severler buluştu. Tarihi ve kültürel alanda birçok özelliği bünyesinde barındıran Talas'ta gerçekleşen etkinlikte şehir içinden ve şehir dışından çok sayıda meraklı bir araya geldi. Antika ev eşyalarından müzik aletlerine, taş plaklardan ahşap ürünlere kadar pek çok eşyanın sergilendiği antika pazarında bu ay havanın soğuk olmasına kimse aldırmadı.

45'e yakın esnafın tezgah açtığı pazarı gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, esnafı tek tek dolaşarak hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaftan alış veriş de yapan Başkan Yalçın, "Antikaya merak sarmış, eskiyi özlemle anan bütün hemşehrilerimizi her ayın ikincisi pazarı buraya bekliyoruz." dedi.

Vatandaşlar ve esnaf da kurulan pazardan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Türkiye, Kayseri, Talas, Spor

Kaynak: İHA

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