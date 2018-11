Antika Tutkunları Dokumapark'ta

18 Kasım 2018 Pazar 12:16



18 Kasım 2018 Pazar 12:16

ANTALYA (İHA) – Antalya 'nın Kepez ilçesinde Antika ve Nostalji Festivali' ile start alan 'Antika Pazarı' yoğun ilgi görüyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü , Dokumapark'ta açılan Antika Pazarı'nı ziyaret ederek, yeni gelen koleksiyonları inceledi. Kepez Belediyesi 'nin, Dokumapark'ta düzenlediği 'Antika ve Nostalji Festivali' ile start alan 'Antika Pazarı' yoğun ilgi görüyor. Her ayın 2.ve 4. pazar günleri Dokumapark'ta bulunan 'Sanat Sokağı'nda açılan 'Antika Pazarı' antika tutkunlarını bir araya getiriyor. Antika eşyalara tutkunluğu ile bilinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de her antika pazarını mutlaka ziyaret ediyor. Koleksiyonerler ve ziyaretçilerle de tek tek ilgilenen Başkan Tütüncü, tutkunları buluşturan pazarda, yeni gelen koleksiyonları da yakından inceliyor.Dokumapark, Türkiye 'nin dört bir yanından antik ve nostaljik eşyalarını görücüye çıkartan antika satıcılarına ve tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 50'yi aşkın antikacının stant açtığı pazarın giderek daha fazla ilgi gördüğünü belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Dokumapark son yıllarda hatıralara ışık tutan çok sayıda etkinlik ile Antalya'nın yükselen en önemli markalarından biri oldu. Burası yaşamın bütün renklerinin bir araya geldiği ve ele alındığı çok önemli bir yaşam merkezi. İşte bu yaşam merkezi içinde düzenlediğimiz festivaller, antika pazarları, sergiler gibi her türlü etkinlik bölgeye büyük hareketlilik kazandırıyor" dedi. - ANTALYA