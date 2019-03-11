<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul-buyuksehir-belediyesi/' title='İstanbul Büyükşehir Belediyesi'>İstanbul Büyükşehir Belediyesi</a> (<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ibb/' title='İBB'>İBB</a>) Kültür Daire Başkanlığı ve Antikacılar ve Sahaflar Derneği işbirliğiyle bu yıl beşincisi gerçekleştirilen 'Antika ve Nostalji Festivali', 17 Mart tarihine kadar <a class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> Deniz Müzesi'nde meraklılarını bekliyor.