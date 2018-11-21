Antikkapı'nın Genç Şefleri Madalyaları Topladı

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:20



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:20

KOCAELİ(İHA) – Türkiye'den birçok kişinin katıldığı ve üç gün süren Uluslararası Yemek Yarışması'nda Antikkapı'nın genç şefleri Yakup Kaşhan, Merve Nur Cansoy ve Faik Kahraman toplamda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.7. Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması'nda Antikkapı ustalarının yetiştirdiği genç şeflerden Mervenur Cansoy, yemek dalında 1. ve tatlı dalında 2. ödülünü aldı. Diğer genç şef Faik Kahraman ise balık dalında 1. ve tatlı dalında 3. olurken Yakup Kaşhan da tatlı dalında 1'inci ve yemek dalında 2. oldu. Yarışmadaki başarılarıyla madalya ve kupalarını alan genç şefler, hem Antikkapı'ya hem de ustalarına teşekkür etti.Antikkapı Genel Müdürü İslam Yücel, aldıkları başarılarla kendilerini ve Kocaeli'yi gururlandıran genç ustaları başarılarından dolayı tebrik etti. İslam Yücel ayrıca genç şeflerin başarısında büyük pay sahibi olan Antikkapı'nın usta şeflerini de kutladı. - KOCAELİ