Antikkapı personeli olağanüstü durumlar için eğitiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre birimlerdeki binalarda deprem ve yangınla mücadele eğitimlerini uygulamalı olarak vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş. bünyesinde çalışan personellere, Maide Kafe ve Restoran'da 'Yangınla Mücadele' eğitimi verildi. Eğitim sonrası uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi

YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI

Antikkapı personellerine yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği' kapsamında çalışanların, olası acil durumlara hazırlıklı olmasının sağlanması ve yapılması gerekenleri ortaya koyması amacıyla 'Yangınla Mücadele Eğitimi' verildi. Maide Kafe ve Restoran'da gerçekleştirilen eğitimde yangın esnasında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Eğitim sonrası uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

ORGANİZE OLMAYI ÖĞRENİYORLAR

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı tarafından eğitim ve tatbikat ile personelin yangın konusunda bilinçlendirilmesi ve sivil savunma planlarının uygulanması hususunda bilgilendirilmesi amaçlandı. Öte yandan eğitimler ile yangın gibi olağanüstü durumlar için personelin eğitilmesi ve duyarlı hale getirilmesi ile olası bir yangında can ve mal kaybını azaltmak, personelin en kısa zamanda organize olmasının hedeflendiği belirtildi.