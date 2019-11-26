Antlers Filmi

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“Antlers”, gizemli ve içine kapanık bir öğrenciyle yakınlaşmaya başlayan genç bir öğretmene (Keri Russell) odaklanıyor. İkili yakınlaştıkça öğretmen, öğrencisinin babasının ve kardeşinin ölümcül sonuçları olabilecek bir sır sakladığını keşfeder. Çocuğu korumasına alan öğretmen, hayal gücünün de ötesinde korkulara karşı hayatta kalmak için mücadele edecektir.Scott CooperScott Cooper, C. Henry Chaisson, Nick AntoscaKeri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Graham Greene, Scott Haze, Rory Cochrane, Amy Madigan, Cody Davis, Sawyer Jones, Arlo Hajdu, Dendrie Taylor, Dorian Kingi, Glynis Davies , Andy Thompson, Emily Delahunty, Jesse Downs, Katelyn PetersonKorkuAntlersFox Searchlight Pictures2020ABDİngilizceFox Searchlight Pictures01.01.2070