Antlers Filmi

“Antlers”, gizemli ve içine kapanık bir öğrenciyle yakınlaşmaya başlayan genç bir öğretmene (Keri Russell) odaklanıyor. İkili yakınlaştıkça öğretmen, öğrencisinin babasının ve kardeşinin ölümcül sonuçları olabilecek bir sır sakladığını keşfeder. Çocuğu korumasına alan öğretmen, hayal gücünün de ötesinde korkulara karşı hayatta kalmak için mücadele edecektir.Yönetmen:
Scott CooperSenaryo:
Scott Cooper, C. Henry Chaisson, Nick Antosca Oyuncular:
Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Graham Greene, Scott Haze, Rory Cochrane, Amy Madigan, Cody Davis, Sawyer Jones, Arlo Hajdu, Dendrie Taylor, Dorian Kingi, Glynis Davies , Andy Thompson, Emily Delahunty, Jesse Downs, Katelyn PetersonFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
AntlersYapımcı Firma:
Fox Searchlight PicturesYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Fox Searchlight PicturesVizyon Tarihi:
01.01.2070 Antlers Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.