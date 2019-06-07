Anton Çehov Ödüllü Oyuncu Erdem Topuz İzmir'de Sahnede

Tiyatro Oyuncusu, Müzisyen ve İş İnsanı Işık Tolgay ile birlikte Dionysos Tiyatro'nun kurucularından Erdem Topuz, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde İzmirlilerle buluşmaya hazırlanıyor.

2015 yılında Yalta'da düzenlenen Uluslararası Anton Çehov Tiyatro Festivali'nde 'Bir Delinin Hatıra Defteri' isimli eseri 'En İyi Yorumlayan' tiyatrocu seçilerek Rusya'dan Türkiye'ye ödül kazandıran Erdem Topuz, geçen hafta 'Oblomov' isimli oyun ile Ekin Yazın Dostları 2019 Tiyatro Ödülleri'nde Küçük Salon En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Dionysos Tiyatro, Bir Delinin Hatıra Defteri'nden sonra ikinci oyun olarak Oblomov ile perde açmıştı.Erdem Topuz'un 2018-2019 Tiyatro sezonunda, İvan Gonçarov'un ölümsüz Rus klasiği 'Oblomov' romanından oyunlaştırdığı ve rejisini yaptığı eser Dionysos Tiyatro ile sahnede seyirciyle buluşmuştu. Erdem Topuz, Işık Tolgay, Eraslan Sağlam, Anıl Doğan Albayrak ve Arzu Suriçi Kireççi'nin oyuncu olarak yer aldığı bu büyük klasik oyun ilk sezonundan ödüle layık görüldü. Oyunculuğun yanı sıra rock müzik şarkıcılığı ve söz yazarlığı ile de tanıdığımız Erdem Topuz'un başrolünde olduğu, sezonun ''Bir Delinin Hatıra Defteri'' ve ''Oblomov'' dan sonra üçüncü oyunu olan Salaklar Sofrası, oyun sırasında sergilenen sanat eserlerinin satışa çıkmasıyla adından söz ettirerek genç sanatçıları onore etti. Eserler İzmir oyunlarında da satışa sunulacak. Erdem Topuz'un sahne performansıyla Dionysos Tiyatro'nun 3 oyununun 2'si ödül almış oldu.

Salaklar Sofrası oyununun biletleri Biletix'te satışta

4 Temmuz 2019'da İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu, 5 Temmuz 2019'da İzmir Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak olan Salaklar Sofrası oyunu, İzmir'den iki gün önce 2 Temmuz 2019'da Ayvalık Amfitiyatro'da oynanacak. Deneyimli kadro, 24 Ağustos 2019'da İstanbul'da Büyükçekmece Açıkhava Tiyatrosu'nda seyircileri ile buluşacak. Dionysos Tiyatro'nun diğer oyunları ve başrol oyuncuları ile ilgili detaylı bilgi almak için instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. İlgili duyuruları www.dionysostheatre.com adresinden ve @dionysostheatre, @erdemtopuzofficial, @isiktolgayofficial sosyal medya hesaplarından inceleyebilir, biletleri Biletix'ten satın alabilirsiniz.