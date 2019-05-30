Anton Çehov Ödüllü Oyuncu Erdem Topuz yeni bir ödül daha aldı

Erdem Topuz ödülünü duayen tiyatro sanatçısı Suna Keskin'den aldı.

Erdem Topuz'un 2018-2019 Tiyatro sezonunda, İvan Gonçarov'un ölümsüz Rus klasiği 'Oblomov' romanından oyunlaştırdığı ve rejisini yaptığı eser Dionysos Tiyatro ile sahnede seyirciyle buluşmuştu. Erdem Topuz, Işık Tolgay, Eraslan Sağlam, Anıl Doğan Albayrak ve Arzu Suriçi Kireççi'nin oyuncu olarak yer aldığı bu büyük klasik oyun ilk sezonundan ödüle layık görüldü.

Oyunculuğun yanı sıra rock müzik şarkıcılığı ve söz yazarlığı ile de tanıdığımız Erdem Topuz, Dionysos Tiyatro ekibi ile birlikte Oblomov yorumunda, aydın sınıfı hicveden romanların en iyi örneklerinden birini sergiliyor. Günümüzde bir varoluş trajedisi, bilinçli tembellik hali olarak adlandırılan oblomovluk sorununun isim kaynağı olan Rus edebiyatının baş yapıtlarından Oblomov, sosyal yaşama döndürülmeye çalışılan bir genç soylunun yaşamını anlatıyor, birey ve toplum mekanizmasını sorguluyor.

Dionysos Tiyatro, Bir Delinin Hatıra Defteri'nden sonra ikinci oyun olarak Oblomov ile perde açmıştı.

Sezonun üçüncü oyunu olan Salaklar Sofrası'nda, oyun sırasında sergilenen sanat eserlerinin satışa çıkmasıyla adından söz ettiren Dionysos Tiyatro, Erdem Topuz'un sahne performansıyla tiyatro sezonunda 3 oyununun 2'sine ödül almış oldu.