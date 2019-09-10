Antreman nasıl yazılır? TDK'ya göre antrenman mı antreman mı?

Antreman kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Antrenman nasıl yazılır? Antreman mı antrenman mı yazılır? TDK'ya göre ya da kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ANTREMAN NASIL YAZILIR? ANTRENMAN MI, ANTREMAN MI?

TDK sözlüğe göre bu kelimenin doğru yazılışı "antrenman" şeklindedir. Antrenman kelimesinin TDK sözlüğe göre anlamı şu şekildedir;

1. isim, spor Alıştırma:

"Profesyonel boksörden, antrenman bahanesiyle senin karşında dayak yemek işime gelmiyor, kızım!" - Nazım Hikmet

2. isim, mecaz Herhangi bir konuda yapılan hazırlık.

ANTRENMAN KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?

Fransızca entraînement "talim, eğitim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca entraîner "peşinden çekmek, çekip çevirmek, çalıştırmak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca traîner "çekerek götürmek, sürüklemek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

ÖRNEK CÜMLE

"Profesyonel boksörden, antrenman bahanesiyle senin karşında dayak yemek işime gelmiyor, kızım!" – N. Hikmet