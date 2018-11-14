Antrenman Günlüğü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren ve hafta sonunda deplasmanda Menemen Belediyespor ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklar bugün teknik direktör Levent Devrim yönetiminde yapılan antrenmanla devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bugün gerçekleştirdiği antrenman düz koşu ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Kuvvet çalışmasının ardından taktiksel çalışma yapıldı. Antrenman stretching ile sona erdi. Hafif sakatlıkları bulunan Mehmet Uysal ve Onur Muhammet Parlar ise bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.