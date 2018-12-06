Antrenman Günlüğü (5 Aralık Çarşamba)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kahramanmaraşspor'la Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Sabah yapılan antrenmanda kuvvet çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un akşam yaptığı antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından baskıya dayalı çalışma yapan temsilcimiz antrenmanın daha sonraki bölümünde taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.