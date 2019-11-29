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Antrenmanda hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Bursa'da futbol antrenmanında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki genç gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

29.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:34Antrenmanda hayatını kaybeden genç toprağa verildi
'da futbol antrenmanında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki genç gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Amatör futbol oyuncusu 15 yaşındaki Veysel Can Sevinç, idman için Nilüfer ilçesinde bulunan Minareliçavuş Tesislerine gitti. Hazırlıkların ardından antrenman öncesi ısınma turu attığı sırada rahatsızlandı. Rahatsızlandığını gören takım antrenörü koşarak Sevinç'in yanına gitti. Sevinç'e ilk müdahaleyi antrenörü yaparken, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Sevinç hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ölüm haberini alan ailesi ve futbol camiası yasa boğuldu.

Veysel Can Sevinç'in cenazesi cuma namazının ardından Mustafakemalpaşa'ya bağlı Dorak Mahallesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Genç futbolcunun cenazesine takım arkadaşları, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez ve sevenleri katıldı. - BURSA

Can Sevinç, Kalp Krizi, Futbol, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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