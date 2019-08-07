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Antrenör Cemal Özdiyar, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar, son yolculuğuna uğurlandı.

07.08.2019 15:48 Antrenör Cemal Özdiyar, son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar, son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya'da kalp krizi sonucu 5 Ağustos'ta vefat eden Cemal Özdiyar için Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde, öğle vakti tören düzenlendi.
Cenaze törenine, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, federasyonun eski başkanlarından Mehmet Serhat Belli ile yelken camiasının önde gelen isimleri katıldı.
Özdiyar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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