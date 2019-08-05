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Antrenör Cemal Özdiyar vefat etti

Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar (55), hayatını kaybetti.

05.08.2019 15:11 Antrenör Cemal Özdiyar vefat etti
Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar (55), hayatını kaybetti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun internet sitesinde, Özdiyar için başsağlığı mesajı yayımlandı.
Mesajda, "Yelken Milli Takımı Antrenörümüz Cemal Özdiyar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak Cemal Özdiyar'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ile tüm camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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