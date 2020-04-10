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Antrenör ve sporcularından evde kal çağrısı

Malatyalı uzak doğu sporları antrenörü ve uluslararası hakemlerden Battal Gazi Özçınar ve iki sporcusu, korona virüs salgını nedeniyle, "evde kal spor yap sağlıklı kal" çağrısı yaptılar ve vatandaşlara evde hareketsiz kalmamalarını önerdiler.

10.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:45
Antrenör ve sporcularından evde kal çağrısı
Malatyalı uzak doğu sporları antrenörü ve uluslararası hakemlerden Battal Gazi Özçınar ve iki sporcusu, korona virüs salgını nedeniyle, "evde kal spor yap sağlıklı kal" çağrısı yaptılar ve vatandaşlara evde hareketsiz kalmamalarını önerdiler.

Budokaido kyokushin ashihara karate antrenörü ve uluslararası hakem Battal Gazi Özçınar ile sporcuları Miraç Sekmen ile Tuğba Deveci, evde kal hareketsiz kalma diye seslendiler.

Malatyalı Antrenörü ve Hakem Battalgazi Özçınar, korona virüs önlemleri nedeniyle evde mecburi kalanlara spor yapmalarını tavsiye etti. Özçınar, "Evde kal ama hareketsiz kalma" diyerek, "Yediden yetmişe herkesin evde yapabileceği egzersizler ile uzun süre evde kalmanın fiziksel rahatsızlıkları giderilmiş olur. Ayrıca evde yapılacak spor, psikolojik rahatlık sağlayacaktır. Ayrıca hareketsiz yaşam vücutta toksinler oluşturur. Yapılacak hareketler ile ve egzersiz ile ter kanalı ile oksitleri atmış olacaklar. Metabolizmaları düzene girecek. Uyku düzeni sağlanmış olacak. Ayrıca, vücudun uzun süre yıpranmış hücreleri uyku ve dinlenme ile tamiri olmuş olacak. Evde kalma ile hem virüsten korunmuş hem de sağlıklı kalmış olacaklar" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Battal Gazi Özçınar, Battalgazi, Güncel
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