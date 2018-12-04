Antrenör ve Tesis Personellerine Yönelik İlk Yardım Eğitimi

04 Aralık 2018 Salı 14:50



04 Aralık 2018 Salı 14:50

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli doktorlar tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli antrenör ve tesis personellerine yönelik ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı.Eğitim çalışması ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Spor müsabakalarında karşılaşılan kırılma, burkulma, çıkık ve boğulma gibi durumlara ilk tıbbi müdahalelerin yapılabilmesi için eğitim çalışmasının yapıldığı aktarıldı. İl Sağlık Müdürlüğü doktorlarının iki grup halinde verdiği 18 saat süren eğitimler, teorik ve pratik uygulamalarla kursiyerlere aktarılıyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün yıl boyunca gerçekleşen okul ve kulüp müsabakaları, yaz-kış spor okulları, antrenmanlar gibi faaliyetlerinde sıkça karşılaşılan kırılma, burkulma, çıkık ve boğulma gibi durumlarda antrenörlerin ve tesis personelinin olası acil müdahalede neler yapılacağı üzerine eğitimler veriliyor. Personel, antrenör ve tesis görevlilerinden oluşan 40 kişilik grubun katılacağı temel ilk yardım eğitimleri 7 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek. - DENİZLİ