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Antrenörden skandal hareket! Futbolculara sıra dayağı attı

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara şiddet uyguladı ve hakaretler savurdu. Bu skandal görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

25.10.2019 08:54

Sosyal medyada yer alan skandal görüntüler 'yok artık' dedirtti. Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara teker teker tokat attı ve küfürler savurdu.

Sosyal medyada yer alan görüntünün 3 yıl öncesine ait olduğu da iddia edildi.

İLK OLAYI DEĞİL

Kent Türk TV yerel muhabirleri Ahmet Doğan ve Arif Enes Durak'ın verdiği bilgilere göre Halit Kurt, agresifliğiyle dikkat çekiyor. 2017 yılında Talasgücü Belediyspor ile Kayseri Meysuspor arasında oynanan maçta Kurt, Talasgücü Belediyespor´un attığı gol sonrası golün ofsayt olması nedeniyle sahaya girmiş ve orta hakeme yoğun bir şekilde itiraz etmişti. Maçın hakemi Volkan Oğuz, Kurt'u saha kenarına göndermişti. Çileden çıkan Kurt, kenarda olmasına rağmen hakemleri taciz etmeye devam etmişti.

Antrenörden skandal hareket! Futbolculara sıra dayağı attı

Halit Kurt, Kayseri, Spor, Güncel

YORUMLAR (14)
TESPIT:Ulkede ki zihniyetin futbola yansimis hali!
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HACI ARİF EFENDİ:Türkiye de ne kadar psikopat varsa çoğu futbol antrenörlüğü yapıyor. Başta Fatih Terim, Yılmaz Vural ve niceleri. . . Fatih Terim lokantacıları döver ve dövdürür. Yılmaz Vural maçta futbolcuyu tekmeler. Dünya kadar olay var. Ondan sonrada bu ülkede niye sporcu yetişmiyor. Yeni tesis var ama tesislerde sporcuyu yetiştiren insanlar ruh sağlığı bozuk sadece bağırmayla saldırmayla eğitim yapan hocalar. Daha böyle aşamadığımız çok konu var. Yetişkinlerimize eğitim Şart.
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IYI YAPMIS CIKIN OYNAYIN
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TEŞKİLATTAN HAYDAR:bizim bayrampaşa''da rahmetli ibrahim hoca vardı küfürsüz cümle kuramazdı. Ama vurmazdı ha. Gerçi öyle veya böyle bu adamların gencleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutma gibi işe yarayan bir işlevi var. Bu adamların da psikolog desteği alması lazım . Gençlerle uğraşmak adamı tırlattırır.
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ONUR RUNO:mesele bunun böyle yapması değil, mesele bunun böyle böyle hocalığa devam etmesini sağlayan sistem.
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CORCİ:bunlar hep fatih terim kalıntıları. . teknik yok, taktik yok, bilgi yok, ilgi yok. . varsa yoksa şiddet, bağırma, hakaret
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MTT:Hala bitmedi şöyle hocalar lan ne verdin de ne istiyorsun oyuncuda. Demekki eğitimin zayıf suçu neden oyuncuda veya hakemde arasın?
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BAŞKAN:yakışmamış hoca
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KRALEX:BIZIM FENERE LAZIM BOYLE HOCA
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ATM:Kurgu bilerek yapilmis birsey terime özenmis ayagini kaydirirlar adamin
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