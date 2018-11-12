Kilis
'te Birinci Kademe Yardımcı Antrenörlük kursu açıldı. Türkiye
Satranç Federasyonu Kilis Temsilciliği tarafından Satranç Birinci Kademe Yardımcı Antrenörlük kursu açıldı. Zeytçioğlu İlkokulunda yapılan kurslar eğitmen Kilis Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi
Mudur Yardımcısı Yener Altıparmak ve Türkiye Satranç Federasyonu Adana
il Temsilcisi Yalçın Gergeroğlu gözetiminde yapıldı. Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilcisi Gönül Çelen
, eğitimlerin başarılı geçtiğini ifade ederek, kursiyerlere ile eğitmenlere teşekkür ettiğini söyledi. - KİLİS
Türkiye,Kilis
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:35