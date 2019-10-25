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Antrenörün soyunma odasında futbolculara tokat atması

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan Meysuspor antrenörü Halit Kurt'a tepki gösterdi.

25.10.2019 16:48Antrenörün soyunma odasında futbolculara tokat atması
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan Meysu spor antrenörü Halit Kurt'a tepki gösterdi.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan olayını asla tasvip edilemeyeceği belirtilerek, "Olayının yakın takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz. Konuyla ilgili şu anda farklı takımlarda oynayan o dönemki Meysusporlu futbolcu kardeşlerimiz ile iletişime geçmiş bulunmakta ve olayı Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) şikayet ederek hukuki boyuta taşımak konusunda girişimlerimizin başladığını belirtmek isteriz." denildi.
Halil Kurt'un hala Meysuspor'da antrenörlük yaptığı aktarılan açıklamada, "Şahsın asla tasvip edilmeyecek bu tip eğitmen davranışları sergilemesinin spor ahlakı ile bağdaşmadığını ve bir daha yaşanmaması için gereken girişimlerde bulunacağımızı beyan ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Halit Kurt, Kayseri, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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