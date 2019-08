Antrepolarda akaryakıt karıştırma işlemine düzenleme

Deniz yoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin yurt dışına transit edilmesinde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği

(Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri), Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, antrepoya alınmış farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin birbirleriyle karıştırılmasına antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünce izin verilebilecek. İzin sürecinde gümrük gözetim ve denetiminin sağlanmasını teminen gümrük idaresince istenilen her türlü bilgi, belge ibraz edilecek ve ilave tedbirler alınacak.

Karıştırma işlemi, elde edilecek ürünün transit edilmesi kaydıyla transit akaryakıtın depolandığı antrepolarda yapılacak. Sadece Gümrük Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde yer verilen ve serbest dolaşımda olmayan akaryakıt ürünlerinin birbirleriyle karıştırılmasına izin verilecek. Her bir karıştırma işlemi için gümrük idaresinden münferiden izin alınacak.

Karışıma tabi tutulacak eşya ile karışımdan elde edilecek ürün için ayrı ayrı tank tesis edilerek izin başvurusu yapılırken tank bilgileri gümrük idaresine bildirilecek. Aksi halde gümrük idaresince talepler değerlendirmeye alınmayacak.

İznin verilebilmesi için karıştırma sonucunda meydana gelecek ürünün, gideceği ülkelerde yanlış menşeler göstermek gibi hilelere meydan vermeyecek veya taraf olunan uluslararası anlaşma hükümlerine aykırı düşmeyecek surette olması gerekecek.

Antrepo ve işleticilerde aranacak nitelikler

Karıştırma işlemi, toplam depolama hacmi asgari 50 bin metreküp olan transit akaryakıt antrepolarında yapılacak. Karıştırma işlemi yapılacak antrepoların asgari iki yıl faaliyette bulunması şartı aranacak.

İşleticinin teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen veya taksitlendirilen borçlar hariç olmak üzere gümrük mevzuatı uyarınca vadesi geçmiş/kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması gerekecek.

Karıştırma işlemine ilişkin usul ve esaslar

Karıştırma işlemi öncesinde ürünlerin hangi oranlarda karıştırılacağı ve karışım sonucu elde edilecek nihai ürün hususunda gümrük idaresi bilgilendirilecek ve işlem, gümrük idaresinin gözetim ve denetimi altında gümrük memuru nezaretinde gerçekleştirilecek.

Karıştırma işlemi sonucu elde edilen üründen numune alınarak tahlile gönderilecek ve eşyanın GTİP'i tespit edilecek. Tanklarda karışıma tabi tutulan eşyanın çıkışı, transit rejimi hükümlerine göre sağlanacak.

Antrepodan çıkışta taşıma belgelerinde karışıma giren her ürünün miktarı ve menşesi yazılarak nihai ürün için "karıştırılmış"/"BLENDED" ifadelerine yer verilecek.

Karıştırma faaliyeti sonucunda elde edilen ürünün hiçbir surette serbest dolaşıma girişine izin verilmeyecek.

Tebliğ hükümlerine aykırı işlem tesis ettiği tespit edilen antrepolarda bir yıl süreyle karıştırma işlemi yapılmasına izin verilmeyecek.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, tebliğin uygulanmasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkili olacak.

Kaynak: AA